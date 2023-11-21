Василий Демченко перешел в «Адмирал» из «Авангарда».
«Авангард» сообщил об обмене голкипера Василия Демченко в «Адмирал», получив взамен вратаря Павла Хомченко.
Соглашение голкипера и «Авангарда» рассчитано на два года.
В нынешнем сезоне Демченко провел 11 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 3,28 шайбы и отражая 87,2% бросков.
Хомченко сыграл 16 игр в текущем чемпионате, пропуская в среднем 3,07 шайбы и отражая 91,5% бросков.
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«Авангард» обменял Демченко в «Адмирал» на Хомченко