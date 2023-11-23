«Салават Юлаев» дома одолел «Авангард»

В Уфе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

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На пятой минуте первого периода Матвей Гуськов с передачи Вячеслава Лещенко открыл счёт во встрече.

На 55-й секунде второго периода Владислав Ефремов с передачи Джоша Ливо удвоил преимущество уфимской команды. На восьмой минуте второго отрезка Павел Коледов с передач Владислава Ефремова и Николая Кулёмина сделал счёт 3:0.

На 11-й минуте третьего периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Владимира Ткачёва размочил счёт в матче.