Овечкин эффектно впечатал в борт нападающего «Баффало»

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ).

В конце третьего периода при счёте 3:2 в пользу гостей капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл мощный силовой приём против нападающего «Баффало» Тайсона Джоста . Россиянин впечатал в борт оппонента напротив скамейки запасных «Кэпиталз». Хоккеисты «Вашингтона», сидевшие на лавке съежились, ожидая мощного удара.

Отметим, что через несколько минут «Вашингтону» удалось сравнять счёт и вырвать победу в овертайме. Напомним, что подопечные Спенсера Карбери впервые в текущей регулярки смогли выиграть пять матчей подряд. На этом отрезке «Кэпиталз» последовательно переиграли «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2), «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), «Вегас Голден Найтс» (3:0), «Коламбус Блю Джекетс» (4:3) и теперь «Баффало».