Крикунов назначен главным тренером клуба ВХЛ «Динамо Санкт-Петербург»

Тренерскую карьеру Владимир Крикунов начал в минском «Динамо». Два сезона провёл как играющий тренер, затем стал помощником, и уже через год возглавил команду. За 37 лет в должности главного тренера Владимир Васильевич работал в таких клубах, как словенские «Акрони Есенице» и «Целе», екатеринбургский «Спартак», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Барыс», «Автомобилист», московское «Динамо». Также имеет опыт работы на международном уровне – выводил сборную Белоруссии в полуфинал Олимпиады-2002, завоёвывал со сборной России бронзовые и серебряные медали чемпионатов мира, возглавлял сборную Казахстана.