Борис Майоров оценил шансы «Спартака» в принципиальном матче со СКА

«На сегодняшний день у обеих команд шансы равные. Питер постепенно выправляется, а «Спартак» довольно уверенно идёт по турнирной таблице. Не надо смотреть на такие вещи, как недавнее поражение «Спартака» от «Локомотива», для любой команды при нынешнем графике матчей это нормально. В этом году ни у одной команды нет стабильности, за исключением разве что спартаковцев. Посмотрите, всех лидеров лихорадит: Казань не та, ЦСКА на спаде, СКА тоже играет волнами. Всем сложно, график тяжёлый. «Спартак» сейчас лидирует, у него меньше осечек, чем у кого-либо», – сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.