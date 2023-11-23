Немчинов оценил внимание СМИ к Овечкину

«Стараются из любого движения раздуть историю». Немчинов — о внимании СМИ к Овечкину
Бывший форвард сборной России Сергей Немчинов прокомментировал результативность капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и высказался на счёт внимания к форварду со стороны СМИ.
«Может быть, этот сезон не очень хорошо складывается для Овечкина, но это только начало. Многие говорили, что «Кэпиталз» плохо играют, надо всех менять, но сейчас они уже на втором месте в своем дивизионе. Я думаю, всё восстановится и встанет на свои места.
Результативность Александра тоже вернётся. Сейчас к Овечкину очень пристальное внимание, особенно со стороны журналистов, к каждому шагу. Стараются из любого движения раздуть историю. Думаю, он на это не обращает внимания», – сказал Немчинов в интервью Metaratings.ru
В текущем сезоне Овечкин сыграл 16 матчей, где забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.