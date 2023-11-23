Российского хоккеиста НХЛ назвали игроком уровня Зала славы

«Малкин великолепно играет в контратаках и при атаках с численным преимуществом. До игры с ним я не осознавал, что он всегда ищет открытый лед, а не самый быстрый путь к воротам. Он отличный хоккеист, умеющий обманывать и создавать больше пространства для себя.



Не зря он провел много матчей в НХЛ. Не зря у него много очков в лиге. Он игрок уровня Зала славы. Это происходит из-за того, что он универсальный хоккеист», — заявил Смит.