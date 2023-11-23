«Авангард» обменяет чешского защитника в «Адмирал»

«Авангард» обменяет защитника Либора Шулака в «Адмирал»
Как стало известно «Чемпионату», омский «Авангард» обменяет защитника Либора Шулака в «Адмирал». Вратарь Василий Демченко, ранее обменянный из стана «ястребов» в клуб из Владивостока, тоже является частью грядущей сделки и договорённости.
Напомним, 29-летний игрок обороны перешёл из дальневосточного клуба в «Авангард» в мае 2023 года. В текущем сезоне на счету Либора 31 матч, где он забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач
Шулак начал карьеру в чешской команде «Пираты Хомутов», затем выступал за «Орлы Зноймо», «Пеликанс» (Финляндия), «Детройт Ред Уингз», «Северсталь», «Коуволу» и клуб «Кярпят» (оба — Финляндия). С 2021 года Шулак представлял «Адмирал».
В прошедшем сезоне Шулак в 67 матчах регулярного чемпионата набрал 40 (13+27) очков при показателе полезности «+9». В плей-офф Шулак забросил две шайбы в 12 матчах с показателем полезности «+5».