Овечкин заявил, что он и Кросби спасли НХЛ

«Мы спасли лигу. Сейчас уже пришло новое поколение и полагаю, что мы уже старички. Но мы спасли лигу. Теперь новое поколение должно доказать, что я не прав, доказать, что мы не лучшие. Мы спасли НХЛ», – заявил россиянин.