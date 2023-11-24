Экс-вратарь НХЛ считает, что Овечкин не сможет забить 30 голов в сезоне

«Овечкин не сможет забить 30 голов в этом сезоне? Согласен, я так думал ещё до начала сезона, когда смотрел на состав «Вашингтона». А теперь и Бекстрёма нет. Большинство уже не работает так, как раньше. У него всего четыре гола, забитых вратарям. Значит, такими темпами он забьёт 14-15 голов голкиперам. До 30 он не доберётся. В это трудно поверить, учитывая, что он — лучший снайпер поколения. Надо прибавлять», — сказал Бирон эфире TSN.