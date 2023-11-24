Бурдасов рассказал, как попал в аварию на автомобиле с Евгением Кузнецовым

«У нас с ним была история одна. Мы на базе в столб въехали на моей «двенашке». Занесло чуть-чуть. Зима была? Да. Ну, мы молодые были, нам надо было пораньше на сборы приехать, чем ветеранам. На базу «Трактора». Мы приехали пораньше. И на последнем повороте что-то подзанесло — и в столб.



Представляешь картину? Мы стоим у столба, машина разбита, и просто вся команда едет и угарает над нами. Стыдно было, конечно, ужас. Назар (Андрей Назаров. — Прим. «Чемпионата») потом нам сказал: «Пока они не поедят все, вы больше не приезжайте».



С нами ещё Андрей Конев был. Я потом номер собрал, и мы укатили на парковку. Восстановили? Я ещё потом, через два дня, ГАИшникам в жопу въехал. Причём на горке — вверх (смеётся). Смешная была история. Ладно — разбитый бампер, его не жалко уже. У меня вся семья на обед проезжает — а я вот стою», — сказал Бурдасов в эфире YouTube-канала «Трактор SHOW».