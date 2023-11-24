Двукратный обладатель Кубка Гагарина Потапов объявил о завершении карьеры
Российский нападающий Алексей Потапов объявил о завершении профессиональной карьеры хоккеиста в возрасте 34 лет.
— Да, непростое решение, но время пришло. Наверное, хватит, — сказал Потапов в эфире программы «На связи» на телеканале KHL.
Потапов выступал за нижегородское «Торпедо», казанский «Ак Барс», омский «Авангард», челябинский «Трактор» и московское «Динамо». Всего в КХЛ он провел 589 матчей, набрал 102 очка (49 голов и 53 результативные передачи). В составе «Ак Барса» и «Авангарда» он стал обладателем Кубка Гагарина.