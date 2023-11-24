ЦСКА разгромил минское "Динамо" в матче КХЛ со счетом 4:0

На стадионе "Минск-Арена" в столице Белоруссии состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное "Динамо" принимало московское ЦСКА. Встреча завершилась победой российской команды со счетом 4:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов, Максим Соркин, Кирилл Долженков и Владислав Каменев. Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин впервые в карьере сыграл "на ноль". Таким образом, ЦСКА закрепился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 40 очков в 34 матчах. Минское "Динамо" занимает седьмую строчку, заработав 34 балла в 33 встречах. В следующем матче ЦСКА сыграет с "Локомотивом". Встреча пройдет 27 ноября в Москве. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 по московскому времени. 26 ноября минчане проведут встречу с московским "Динамо". Начало игры в 17:10 мск.