Овечкин обошел легенду НХЛ Джереми Реника по числу матчей в НХЛ

Капитан «столичных» вышел на лёд против «Эдмонтон Ойлерз». Эта встреча стала для него 1364-й в карьере. Благодаря этому Овечкин обогнал Рёника (1363) и вышел на единоличное 51-е место в истории Национальной хоккейной лиги. Выше располагается Эрик Стаал, на счету которого 1365 матчей в НХЛ.