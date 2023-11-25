Никита Кучеров набрал 3 очка за 4 минуты и возглавил гонку бомбардиров НХЛ

В эти минуты на «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В середине второго периода гости впереди — 3:1.

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В начале второго отрезка «молнии» забросили три шайбы подряд, каждый раз использовав большинство. Три заброшенные шайбы гостей уложились за 4 минуты 20 секунд, и в каждой из голевых комбинаций принял участие российский нападающий Никита Кучеров, набравший за это время 3 (1+2) очка.