Капризов вышел на пятое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал два очка в матче с «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ.

Встреча завершилась поражением «Уайлд» со счетом 2:3, Капризов стал автором одной шайбы и результативной передачи.

Капризов забил 120 й гол за клуб в регулярных чемпионатах и вышел на чистое 5 е место по этому показателю, обойдя Эндрю Брюнетта (119). Лучшим снайпером в истории «Уайлд» является Мариан Габорик (219), вторым идет Микко Койву (205), следом располагаются Зак Паризе (199) и Джейсон Цукер (132).