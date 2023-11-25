«Металлург» обыграл «Спартак» в матче лидеров двух конференций КХЛ

Магнитогорский «Металлург» добился домашней победы над «Спартаком» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Авторами заброшенных шайб у хозяев стали Никита Михайлис, Данила Юров и Архип Неколенко, гости ответили голом Андрея Локтионова.

«Магнитка» продлила победную серию до 10 матчей и с 52 очками уверенно возглавляет Восточную конференцию КХЛ, опережая идущий вторым «Авангард» на 5 баллов.

«Спартак», несмотря на третье поражение кряду, с 49 очками продолжает лидировать на Западе, находясь впереди «Динамо» благодаря дополнительным показателям.