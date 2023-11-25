СКА одержал победу в матче КХЛ, уступая со счетом 0:3

Петербургский СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над нижегородским "Торпедо".

Встреча завершилась со счетом 4:3 (Б). СКА проигрывал по ходу матча со счетом 0:3.

В составе победителей отметился Алекс Гальченюк и Валентин Зыков, который оформил дубль. Также Зыков реализовал решающий буллит. За "Торпедо" отличились Алексей Кручинин, Антон Силаев и Богдан Конюшков.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает пятое место, набрав 42 очка.

"Торпедо" занимает четвертое место, имея в активе 43 балла. В следующем матче клуб с берегов Невы встретится с московским "Динамо". Игра состоится 28 ноября в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

"Торпедо" сыграет с "Трактором" в Челябинске. Матч пройдет 27 ноября. Команды выйдут на лед в 17.00 по московскому времени.