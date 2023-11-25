"Автомобилист" вырвал победу у "Лады" в овертайме

В Континентальной хоккейной лиге "Автомобилист" нанес поражение "Ладе", "Спартак" уступил "Металлургу", а СКА вырвал победу у "Торпедо".

© Татьяна Андреева/ РГ

В Екатеринбурге местный "Автомобилист" принимал одно из главных открытий нынешнего сезона - тольяттинскую "Ладу". В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Иван Романов вывел тольяттинцев вперед, но Ник Эберт сумел восстановить равенство.

Во втором периоде Эберт оформил дубль, но удержать победный счет хозяевам не удалось. В концовке Владислав Червоненко перевел игру в овертайм, где Стефан Да Коста принес победу команде из Екатеринбурга.

Московский "Спартак" гостил у лидера Востока "Металлурга". Хозяева сумели добиться победы со счетом 3:1. СКА в матче с "Торпедо" уступал 0:3, но сумел отыграться, а в серии буллитов вырвал победу.