"Сент-Луис" победил "Чикаго" в НХЛ, Бучневич набрал три очка

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейк Нейборс (4-я, 54-я минуты), Кевин Хэйс (6) и Павел Бучневич (18). У проигравших отличились Райан Донато (15) и Борис Катчук (59). Бучневич также записал на свой счет две результативные передачи. На счету россиянина теперь 16 (8+8) очков в 18 матчах нынешнего сезона.

"Сент-Луис" занимает четвертую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона с 23 очками в 20 матчах. "Чикаго" идет на последнем, восьмом месте в дивизионе с 12 очками после 19 встреч. В следующем матче "Сент-Луис" 29 ноября на выезде сыграет с "Миннесотой", "Чикаго" в тот же день примет "Сиэтл".