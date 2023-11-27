В клубе НХЛ прокомментировали слухи о нежелании Воронкова жить в США

«Он ладит со всеми. У него очень хороший характер. Кажется, что его любят в зале. В его глазах есть искорка. Насколько я знаю, в этом сезоне он был очень хорошим товарищем по команде.



Мы собираемся познакомить его с некоторыми русскими людьми в Коламбусе. Мы планируем привлечь Федора Тютина, если он захочет. В прошлом он помог нам с Марченко», — сказал Кекяляйнен.