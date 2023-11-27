В «Ладе» рассказали о состоянии травмированных хоккеистов на данный момент

Пресс-служба тольяттинской «Лады» рассказала о состоянии хоккеистов и сроках возвращения хоккеистов, которые в данный момент находятся в лазарете команды.

Подопечные Олега Браташа в текущем сезоне провели 36 матчей, в которых одержали 19 побед при 17 поражениях. С 46 результативными баллами тольяттинский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Лада» сыграет в гостях с «Ак Барсом» 28 ноября.