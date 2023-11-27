КХЛ назвала лучших хоккеистов 12-й игровой недели сезона-2023/2024

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лучших игроков 12-й недели сезона-2023/2024.

© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Лучшим вратарём в четвёртый раз в карьере признан Александр Самонов («Салават Юлаев»), одержавший две победы в трёх матчах недели. По воротам Самонова было нанесено 78 бросков (26 в среднем за игру), из которых он отразил 98,72%. Коэффициент надёжности составил 0,38. В матче с «Трактором» (4:0) Самонов сыграл «на ноль».

Лучшим защитником впервые в карьере признан Алексей Маклюков («Металлург»), набравший 3 (0+3) очка в трёх матчах недели. Маклюков не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». На счету Маклюкова также один отбор шайбы и два перехвата.

Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Никита Михайлис («Металлург»), набравший 8 (3+5) очков в трёх матчах недели. Михайлис не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+8». Шайба в матче с «Трактором» стала победной для его команды, в этой игре Михайлис набрал 6 (1+5) очков, повторив рекорд КХЛ по очкам за одну игру.