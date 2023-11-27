Фетисов о недопуске России: до последнего верил, что НХЛ выстоит против давления

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провести международный турнир без российских игроков. Слова Фетисова передает ТАСС.

Фетисов: до последнего верил, что НХЛ выстоит против давления
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«Я до последнего верил, что НХЛ сумеет выстоять против этого политического давления. Очень расстроился по большому счету, но ничего с этим не поделаешь. Идет попрание прав спортсменов. С любой точки зрения это невозможно было себе представить еще какое-то время назад, хотя и тогда конфликтов было достаточно, в том числе и военных», — сказал Фетисов.

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки, скорее всего, не примут участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года. В сентябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига совместно с NHLPA собираются провести Кубок мира в 2025 году. Отмечается, что в международном турнире примут участие сборные Канады, Швеции, Финляндии и США. Организаторы хотят провести игры в Европе.

Фетисов о санкциях: "Смешная история"

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

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