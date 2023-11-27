Фетисов: до последнего верил, что НХЛ выстоит против давления

«Я до последнего верил, что НХЛ сумеет выстоять против этого политического давления. Очень расстроился по большому счету, но ничего с этим не поделаешь. Идет попрание прав спортсменов. С любой точки зрения это невозможно было себе представить еще какое-то время назад, хотя и тогда конфликтов было достаточно, в том числе и военных», — сказал Фетисов.