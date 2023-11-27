Бывший тренер «Эдмонтона» и «Анахайма» возглавил клуб чемпионата Германии

«События последних нескольких недель заставили нас сначала подумать, а потом действовать. Я убеждён, что с новым импульсом на уровне спортивного руководства мы снова встанем на путь успеха», — приводит слова босса команды Даниэля Хоппа пресс-служба «Адлер Мангейм».