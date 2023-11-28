Четверо россиян установили историческое достижение в НХЛ

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) четыре россиянина из одной команды забили шайбы впервые в истории.

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В ночь на вторник команда штата Огайо «Коламбус Блю Джекетс» обыграла дома «Бостон Брюинз» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата. Четыре из пяти шайб забросили россияне Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Кирилл Марченко и Егор Чинахов. Помимо этого, последний хоккеист также отличился голевой передачей. Пятую шайбу забил канадец Джастин Дэнфорт, игравший в КХЛ за «Витязь».

Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги четыре разных российских хоккеиста из одной команды отличились в ходе матча. Ранее в хоккее такого никогда не происходило.

На данный момент «Коламбус» располагается на восьмой строчке в таблице Столичного дивизиона с 18 очками в 23 матчах, передает РИА Новости.