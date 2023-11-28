Овечкин вошел в топ-50 по количеству матчей в НХЛ

В этом матче принимает участие российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1365-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю Овечкин сегодня вошёл в топ-50 в истории североамериканской лиги, повторив результат находящегося сейчас без команды, но официально ещё не завершавшего карьеру Эрика Стаала.