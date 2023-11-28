Овечкина снесли с ног мощным силовым приемом

В эти минуты на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз». Идет третий период, счет 1:1.

В одном из эпизодов капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал под силовой прием. Он получил шайбу на синей линии в зоне соперника, после чего игрок хозяев Микаэль Гранлунд толкнул российского нападающего, который потерял равновесие и упал.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиги 17 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении двух последних игр.