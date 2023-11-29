«Слухи отвратительные». «Чикаго» убрал из клуба легенду НХЛ — теперь ждём Перри в России?

КХЛ станет пристанищем для живой легенды, которой приписывают скандальный поступок?

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Ещё один звёздный хоккеист на закате карьеры попал в скандальную историю. На этот раз «залетел» Кори Перри — настоящая суперзвезда и заслуженный ветеран НХЛ и всего хоккея. «Залетел» — да ещё как!

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Сначала в социальных сетях, а затем и в СМИ появилась информация, что 38-летний нападающий «Чикаго» был отстранён от команды из-за того, что… имел сексуальную связь с матерью самого Коннора Бедарда! Что же там случилось и что ждёт Кори?

Связь Перри с матерью Бедарда — правда или ложь?

«Известно, что в хоккее существует немало неписаных правил, и Кори Перри, возможно, совершил самое серьёзное нарушение из всех. «Блэкхоукс» думали, что забрали лучшего ветерана, который научит Коннора Бедарда основам игры, но, возможно, он зашёл в роли «отца» слишком далеко. Это началось со слухов, однако теперь и несколько инсайдеров начали говорить на эту тему.



Причиной решения «Чикаго» могут быть утверждения о внебрачной связи между мамой Коннора Бедарда и Кори Перри. Согласно теории, это могло произойти во время акции, когда матери игроков ездили вместе с командой на матчи. На определённом уровне детали этой истории действительно совпадают. Если обвинения верны, можно с уверенностью предположить, что Перри не вернётся в «Чикаго» в ближайшее время», — написало издание Canucks Daily.

Конечно, не это СМИ стало первоисточником — в какой-то момент в соцсетях начали активно распространять такой слушок. Медиа его подхватили. И уже стало непонятно, кто первым сделал это безумное предположение.

Правда, достаточно быстро пришло опровержение от журналиста Чарли Румелиотиса, специализирующегося на освещении жизни вокруг «Блэкхоукс»: «Слухи о Кори Перри, которые сейчас ходят, на 100% ложны».

Даже сам Бедард высказался о таинственном отстранении Кори — причём в достаточно поддерживающем ключе: «Я не буду говорить об этом слишком много. Конечно, это отстой, что его нет с нами, но у нас пока не так уж много информации об этом или о чём-то ещё. Однако, конечно, он важная часть команды, и это отстой, что он не может быть с нами сегодня».

Вся эта странная ситуация усугубляется бедственным положением «Чикаго» — предпоследнее место в сводной таблице НХЛ — и в целом неплохим выступлением Перри. 4+5 в 16 матчах от 38-летнего игрока, которого взяли на лидерские роли только в плане ментальности, а не статистики, — это достаточно хорошее выступление…

…у которого не будет продолжения. Вчера, 28 ноября, «Блэкхоукс» выставили Перри на драфт отказов с целью расторжения контракта. Немедленного расторжения. Его деньки в «Чикаго» завершились.

«После внутреннего расследования клуб установил, что Кори Перри вёл себя неприемлемо и нарушил как условия своего контракта, так и внутреннюю политику «Блэкхоукс», направленную на создание профессиональной и безопасной рабочей среды. Таким образом, Кори Перри был выставлен на безусловный драфт отказов. Мы намерены немедленно расторгнуть с ним контракт», — говорится в заявлении клуба.

Неужели ставший легендарным ещё во время карьеры нападающий, у которого есть жена и сынишка, реально сотворил нечто мерзкое?

В «Чикаго» опровергают эти слухи.

«Ситуация с Кори Перри не включает в себя каких-либо игроков или их семей. Подобные слухи откровенно отвратительны», — сказал генеральный менеджер «Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон.

Если слова функционера правдивы, то в чём тогда может быть настоящая проблема? Ранее в «Чикаго» заявляли, что отстранение Перри — решение клуба, а не инициатива игрока. Затем агент Кори Пэт Моррис сказал, что хоккеист покинул расположение клуба, «чтобы уладить вопросы личного характера», и что «Кори и его семья сейчас хотят сохранять приватность».

Тёмная история. Если проблема личного характера, тогда почему решение покинуть команду принадлежит не Перри, а клубу? Вопросов много…

Но мы в силах уже сейчас ответить на один из них. А может ли эта история открыть путь настоящей суперзвезде мирового хоккея в КХЛ?

Перри в КХЛ — правда или ложь?

На фоне скандала многие стали задаваться вопросом: может, настало время пригласить Перри в Россию?

Такие слухи возникают не на пустом месте. КХЛ в последнее время становится пристанищем для всех хоккеистов, у которых проблемы с законом в Северной Америке или которые перешли рамки морали, попав в громкие скандалы. От тех, кто действительно виноват, до тех, кому только годы спустя досталось за грехи далёкого прошлого. От Алекса Гальченюка до Митчелла Миллера.

Почему бы не забрать и Перри?

Давайте для начала напомню, кто это вообще такой. В последние годы Кори был на слуху меньше, чем привычно для игрока его статуса. Поиграл в «Чикаго» (немного) и в «Тампе» (аж два сезона), едва не взял Кубок Стэнли с «молниями».

А вообще, Перри — это легенда НХЛ. В 2003-м Кори ушёл на драфте под 28-м номером в «Анахайм». В 19-летнем возрасте — в 2005 году — форвард взял золото молодёжного чемпионата мира со сборной Канады. В 2007-м нападающий завоевал Кубок Стэнли с «Анахаймом», за который в итоге отыграл 12 лет; в 2011-м забрал «Морис Ришар» и «Харт Трофи».

В 2010-м Перри помог Канаде выиграть Олимпийские игры. В битве — а вернее, в избиении — в четвертьфинале со сборной России нападающий оформил дубль, потом забил ещё и в финале. Спустя четыре года форвард стал двукратным олимпийским чемпионом. А ещё через два года, в 2016-м, Перри вошёл в «Тройной золотой клуб». В мае Кори выводил сборную Канады на матчи чемпионата мира в качестве капитана — тогда команда выиграла турнир. В сентябре хоккеист сыграл на Кубке мира, который также оказался победным.

А в НХЛ Перри на данный момент является пятым среди действующих игроков по количеству матчей (1273), восьмым — по голам (421) и 11-м — по очкам (892). Канадец известен даже не столько статистикой, которая у него и так хороша, сколько своим умением сыграть на пятачке и залезть под кожу сопернику. Он точно войдёт в Зал хоккейной славы по завершении карьеры.

Такая суперзвезда определённо пригодилась бы КХЛ. Да, у нас выступают топовые игроки типа Александра Радулова, но прям разрывных трансферов давненько не было. Да и канадский нападающий абсолютно точно усилил бы любой клуб КХЛ.

Закроем глаза на лимит на легионеров — ради такого хоккеиста можно и расстаться с кем-нибудь. Вопрос: потянет ли какой-либо клуб зарплату Перри? В «Чикаго» у него был кэпхит $ 4 млн за сезон — по нынешнему курсу это примерно 360 млн рублей. Многие нетоповые команды имеют достаточно места в платёжке даже для такого контракта — но едва ли канадец поедет в условный Череповец или Нижнекамск.

В «Тампе», кстати, он получал $ 1 млн в год — это почти 90 млн рублей. Но тогда, понятное дело, Перри пошёл на понижение зарплаты, чтобы реально побороться за свой второй Кубок Стэнли.

Идём дальше. По доступным данным, СКА (902 млн рублей), «Ак Барс» (909) и ЦСКА (902) даже немного выходят за потолок — значит, туда путь точно закрыт. У «Металлурга», «Салавата» и «Локомотива» всё забито почти под завязку. Какое-никакое место есть у «Авангарда» и у московского «Динамо». У «Спартака» и «Торпедо» достаточно места даже для того, чтобы вместить равноценный контракт — но их финансовые возможности ограничены.

В общем, в теории даже сейчас в КХЛ есть клубы, которые могли бы позволить себе Перри.

Другой вопрос — самый важный: а захочет ли сам канадец переезжать в КХЛ? Вот в этом-то и заключается главная проблема. За свою карьеру Перри заработал на одних только контрактах с клубами не менее $ 84-85 млн. Да, не так много в сравнении, например, с футболистами, но и не копейки, которые должны заставить канадца думать преимущественно о финансовой стороне следующего предложения.

Интерес в 38 лет кардинально менять свою жизнь, переезжая не просто в другую страну — на другой континент! — тоже вряд ли найдётся. Особенно если учесть, что у него есть какие-то «семейные обстоятельства».

Так что путь в КХЛ для него открыт. Но сам Кори едва ли захочет сюда ехать.

Найдёт ли Перри после такого громкого и таинственного скандала себе пристанище в НХЛ? Или карьера великого игрока завершится на такой нелепой ноте?