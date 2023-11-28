В ЦСКА ответили на вопрос о доверии к тренерскому штабу

«По поводу результатов — тот, кто интересуется хоккеем, знает, что мы в целом можем, конечно же, выступать лучше. Сезон не закончился, всё ещё впереди. Есть как объективные, так и субъективные причины. У нас много травм, болезней, есть нюансы, в которые не хотелось бы вдаваться.



Мы эти проблемы решаем по мере своих сил и идём к тому, чтобы показать тот результат, который от нас ждут. Я бы не хотел говорить, что сейчас можно выступать из рук вон плохо, а потом нагонять. Есть время для того, чтобы поправить турнирное положение. Доверие к тренерскому штабу безусловное", — приводит слова Денисова ТАСС.