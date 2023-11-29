Шайба Малкина не спасла "Питтсбург" от проигрыша "Нэшвиллу" в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Нэшвилл Предаторз" и "Питтсбург Пингвинз". Встреча, прошедшая в Нэшвилле на стадионе "Бриджстоун-арена", закончилась победой хозяев со счетом 3:2 в овертайме.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Майк Маккаррон (дубль) и форвард Филип Форсберг. За "Питтсбург" забили российский нападающий Евгений Малкин и игрок атаки Брайан Раст.

В текущем сезоне Малкин принял участие в 21 матче, в которых забросил 10 шайб и сделал девять результативных передач. Таким образом, "Питтсбург" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 21 очко в 21 матче. "Нэшвилл" располагается на восьмой строчке на Востоке, заработав 22 балла в 21 игре.