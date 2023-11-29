Результативная передача Михеева помогла «Ванкуверу» обыграть «Анахайм» в НХЛ
«Ванкувер» одержал победу над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча прошла на «Роджерс Арене» и завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Брок Бэсер, также шайба на счету Элиаса Петтерссона. У «Анахайма» точный бросок на счету Райана Строума.
Российский форвард «Ванкувера» Илья Михеев отметился результативной передачей.
«Ванкувер» поднялся на второе место в таблице Западной конференции, набрав 31 очко. У «Анахайма» 12 я строчка и 18 очков, команда потерпела седьмое поражение подряд.
В другом матче «Эдмонтон» дома обыграл «Вегас» в серии буллитов — 5:4, форвард гостей Иван Барбашев результативными действиями не отметился.
НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Бэсер, 6:34, 59:12 (бол.). Петтерссон, 40:32. — Строум, 25:10 (бол.).
«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 5:4 Б (1:0, 3:2, 0:2, 1:0)
Голы: Ганье, 13:29. Янмарк, 25:08. Макдэвид, 27:54. Кейн, 37:23 (бол.). — Стоун, 21:11. Амадио, 25:51. Хаттон, 53:30. Колесар, 57:52.
Победный буллит: Макдэвид