Игроки «Флориды» ушли в раздевалку, решив, что они победили «Торонто», но гол отменили

Игроки «Флориды» ушли в раздевалку, решив, что они победили «Торонто» благодаря буллиту Родригеса. Но гол был отменен из-за двойного касания, матч выиграли «Лифс»
Игроки «Флориды» раньше времени посчитали себя победителями в матче с «Торонто».
Нападающий Эван Родригес исполнял буллит в рамках серии по окончании 3-го периода и смог забросить шайбу в ворота. После этого большая часть игроков «Пантерс» направилась в раздевалку. Хоккеисты «Флориды» решили, что их команда выиграла матч со счетом 2:1.
Но гол Родригеса не был засчитан. Судьи посчитали, что 30-летний канадец дважды ударил по шайбе. Так исполнять бросок в ходе буллитной серии нельзя. Главными судьями матча были Кевин Поллок и Фредерик Л’Экуэр.
В итоге «Торонто» удалось взять верх в серии бросков и обыграть «Флориду» (2:1 Б). Автором победного гола стал нападающий Ноа Грегор.
«Невезение», – сказал по этому поводу Родригес.