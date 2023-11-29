Чехи об играющем в КХЛ соотечественнике: однажды он присоединится к вагнеровцам

Защитник Либор Шулак покидает Омск. Бывший игрок сборной Чехии возвращается во владивостокский «Адмирал», за который выступал в двух последних сезонах. Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов на сайте клуба сообщил, что руководство решило отказаться от услуг Шулака из-за ограничения на количество иностранцев в составе.

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«Это было непростое решение. Мы благодарны Либору за его честную работу, профессионализм и отличный характер. Когда он выходил на лед, то всегда хотел побеждать», - сказал Курьянов.

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Шулак, на счету которого также шесть матчей в НХЛ за «Детройт», один из пяти чешских хоккеистов, выступающих в КХЛ, несмотря на специальную военную операцию России на Украине. Все они, таким образом, закрыты для привлечения в национальную сборную из-за решения федерации хоккея.

Вот как на это отреагировали чешские болельщики:

Dana Kopecká:- Вы планируете написать статью о каждом малозначимом перебежчике из российских команд?

Jan Hrabik:- Пускай никому не нужный Шулак гниет в России, кому какое дело.

Miroslav Bureš:- Бесполезная статья о каком-то аморальном никчемном человеке...

Milan Duchoň:- Еще немного, и он окажется в Северной Корее.

Jiří Oplt:- Интересно, пригласит ли его кто-нибудь в Европу, когда он закончит играть в России?

Milan Pokorny:- Вполне возможно. Ведь потом возникают формулировки типа «я просто играю в хоккей» или «меня не волнует политика».

Jan Majzner:- Не говоря уже об этом маленьком цветочке! Он все еще играет в этой лиге... невероятно.

Jan Suchý:- Возможно, однажды он присоединится к вагнеровцам.

Шулак подписал двухлетний контракт с омским «Авангардом» в мае. В этом сезоне он провел за клуб 31 матч, забив четыре гола и отдав восемь передач. В последних трех играх он не появлялся. Омский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Адмирал» - последнее.