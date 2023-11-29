Стала известна причина снятия сборной Китая с Кубка Первого канала

Как стало известно «Чемпионату», Министерство спорта Китая по различного рода причинам запретило играть на турнире натурализованным хоккеистам выступающего в КХЛ «Куньлуня», в то время как обыгрывать сборную Китая без натурализованных игроков с двузначным счётом нет никакого смысла.

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Напомним, сегодня стало известно, что сборную Китая по хоккею на Кубке Первого канала заменит команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ. Основу команды составят молодые хоккеисты, выступающие во Всероссийской хоккейной лиге.