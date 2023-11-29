Дубль Плотникова помог ЦСКА обыграть минское «Динамо» в матче КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Кузьмин Юрий

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0). В составе «красно синих» дубль сделал Сергей Плотников, по шайбе забросили Тахир Мингачев, Павел Карнаухов и Андрей Светлаков. У «Динамо» отличились Андрей Стась, Вадим Мороз и Сэм Энэс.

ЦСКА с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» (34), потерпевшее третье подряд поражение, идет восьмым.

Минская команда 1 декабря сыграет в гостях с хабаровским «Амуром», ЦСКА 3 декабря встретится с «Трактором» в Челябинске.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на каналах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«ЦСКА» (Москва) — «Динамо » (Минск) — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)