Панарин забил свою 12-ю шайбу в игре с "Детройтом"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" принимал на своем льду "Детройт Ред Уингз" и одержал победу со счетом 3:2.

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Счет в матче открыл российский форвард хозяев Артемий Панарин. Затем за минуту "Рейнджерс" пропустили дважды. Отличились Мориц Зайдер и Робби Фаббри. К'Андре Миллер в середине заключительного периода смог отыграть отставание, а Джимми Веси за пять минут до конца основного времени принес своей команде победу.

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин провел на льду 21 минуту и 19 секунд. Россиянин отмечается результативными действиями третий матч подряд.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 21 матче НХЛ, отметившись 12 заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.