Овечкин вышел на 50-е место по количеству матчей в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Капитан «столичных» Александр Овечкин вышел на лед с первых минут.

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Этот матч стал для россиянина 1366-м за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю Овечкин вышел на чистое 50-е место в истории лиги, превзойдя результат находящегося сейчас без команды, но официально еще не завершавшего карьеру Эрика Стаала (1365). На 49-м месте расположился Теппо Нумминен, у которого 1372 матча. Рекорд НХЛ по матчам принадлежит Патрику Марло (1779).

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 19 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении четырех последних игр.