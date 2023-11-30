Россиянин избил канадца в матче НХЛ, отомстив за своего одноклубника

Российский форвард «Детройт Ред Уингз» Клим Костин подрался с канадским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Уиллом Кайлли в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин избил канадца в матче НХЛ
© NHL

Костин подрался Кайлли середине третьего периода, отомстив за своего одноклубника Шейна Гостисбера. Американец до этого попал под силовой прием Кайлли, который игрок клуба из Нью-Йорка совершил не по правилам, толкнув соперника на борт.

После этого столкновения Гостиберу пришлось обратиться за медицинской помощью. Россиянин моментально вступился за одноклубника и побил Кайлли. Хоккеист «Рейнджерс» не успел ответить Костину и сразу же упал на лед.

Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл российский форвард хозяев Артемий Панарин. Затем за минуту «Рейнджерс» пропустили дважды. Отличились Мориц Зайдер и Робби Фаббри. К'Андре Миллер в середине заключительного периода смог отыграть отставание, а Джимми Веси за пять минут до конца основного времени принес своей команде победу.

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