Панарин установил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил клубный рекорд по продолжительности результативной серии в домашних играх на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

32-летний россиянин стал первым игроком «Рейнджерс» в XXI веке, которому удалось отличиться в девяти таких матчах подряд. В ночь на 30 ноября, он забросил шайбу в матче с «Детройт Ред Уингс». Игра завершилась победой команды из «Нью-Йорка со счетом 3:2.

Рекорд «рейнджеров» всех времен по продолжительности результативных матчей на старте сезона принадлежит Майку Роджерсу, который провел 15 таких игр в сезоне-1983/1984. Панарин делит третье место с Марком Мессье.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 21 матче НХЛ, отметившись 12 заброшенными шайбами и 19 результативными передачами.