СКА выиграл десятый матч в КХЛ подряд

Петербургский СКА со счетом 3:2 в овертайме обыграл подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Никишин (44-я минута), Владимир Алистров (54) и Михаил Воробьев (62). У проигравших отличились Иван Ежов (20) и Иван Воробьев (31).

СКА одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате. Последнее поражение команда из Санкт-Петербурга потерпела 6 ноября от московского "Спартака" (2:3). СКА набрал 46 очков после 36 матчей и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.