В российском хоккее назревает передел власти.  Что будет дальше?

На днях будет принят законопроект о создании независимых от федераций профессиональных лиг. Разбираем историю этого вопроса на примере хоккея и делаем выводы, к чему может привести это решение.

#ФХР и КХЛ

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В отсутствие больших международных турниров для сборной России — чемпионатов мира, олимпиад и даже этапов Евротура — многие российские болельщики стали не так пристально следить за делами в российском хоккее. Так получилось, что, в отличие от футбола, в хоккей хорошо играют только представители недружественных стран, исключивших команду России отовсюду.

Тем не менее профессиональный российский хоккей продолжает полноценную жизнь. Каждый год клубы Континентальной хоккейной лиги разыгрывают Кубок Гагарина, сборная России разных возрастов встречается с соседями из Белоруссии и Казахстана, детские спортивные школы ежегодно выпускают тысячи воспитанников. Легионеры, преимущественно из Северной Америки, пополняют составы команд КХЛ, а россияне в НХЛ во главе с Александром Овечкиным, несмотря на сложную геополитическую обстановку, продолжают бить рекорды.

Кто сегодня руководит российским хоккеем? Во главе одного из самых популярных видов спорта стоят две структуры. Это Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига.

ФХР отвечает за все сборные, начиная от национальной и заканчивая самой младшей юниорской (до 16 лет) и женской. Кроме того, федерация занимается развитием вида спорта, составлением методических программ, внедрением в детские школы, проведением некоторых детских соревнований, а также Всероссийской хоккейной лигой (бывшей высшей, второй дивизион клубных команд после КХЛ), Национальной молодежной хоккейной лигой, студенческим хоккеем (СХЛ) и подготовкой судей.

КХЛ проводит открытый чемпионат России — элитный дивизион клубного первенства, а также отвечает за Молодежную и Женскую хоккейные лиги.

Президент ФХР — знаменитый вратарь, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Владислав Третьяк. Президент КХЛ — двукратный чемпион мира Алексей Морозов.

Но помимо президентов, у федерации и лиги есть еще одна управленческая надстройка. В ФХР — это правление. Его председатель — Аркадий Ротенберг («Мостотрест», TPS «Авиа» и другие активы).

Во времена СССР внутренний чемпионат проводила федерация. После распада Союза организацией клубного турнира недолгое время занималась Межнациональная хоккейная лига. А с 1996-го по 2008 год ФХР вновь вела внутренние первенства единолично.

В 2008 году усилиями заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева и сенатора, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова была создана Континентальная хоккейная лига. При их активном содействии права на проведение чемпионата России были переданы от ФХР к КХЛ.

В 2012 году председатель совета директоров КХЛ Фетисов по собственному желанию оставил должность. Противоречия между лигой и федерацией постепенно сглаживались, но все равно оставались прохладными. В частности, яблоком раздора служили паузы на международные матчи национальной сборной (проведение Евротуров) и количество иностранных игроков в составе одной команды. КХЛ хотела проводить чемпионат без пауз.

ФХР в целях развития хоккея и создания дополнительных рабочих мест для российских игроков ратовала за сокращение лимита на легионеров с пяти до трех, КХЛ — за увеличение до семи или полное упразднение ограничений в целях повышения уровня чемпионата. Однако ответа на вопрос, где бы тогда играли многочисленные воспитанники российских хоккейных школ, при том, что в главной лиге страны играют иностранцы, у руководителей лиги как не было, так и нет.

Сергей Гунеев / РИА Новости

Олимпийские страсти

Летом 2015 года в ФХР частично сменился менеджмент и была создана другая структура управления. Исполком федерации заменили правлением, которое возглавил Аркадий Ротенберг.

В 2018 году сборная России выиграла олимпийский турнир по хоккею в Пхенчхане (спустя 26 лет после победы в 1992 году). При этом поездка в Корею превратилась в тяжелый путь.

Дело в том, что МОК отстранил российскую команду из-за претензий Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в государственной поддержке допинга в спорте, основываясь на показаниях бывшего руководителя национальной антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В российских правящих кругах мнения разделились: стоит ли участвовать в олимпиаде без флага и гимна. Одним из приверженцев бойкота олимпиады был советник президента России Игорь Левитин, курирующий весь отечественный спорт (член совета по спорту при президенте РФ). ФХР была не согласна с такой позицией, так как в течение четырех лет готовилась к Играм. Зарождался конфликт. Однако в результате заявления Владимира Путина было решено принять участие в ОИ-2018. Победа хоккейной сборной, успех ФХР и их последующее укрепление позиций в управлении российским хоккеем стали настоящим ударом для руководства КХЛ.

Спустя четыре года КХЛ предприняла реванш, воспользовавшись неудачным выступлением национальной команды на чемпионате мира в Латвии, где россияне не пробились в тройку сильнейших. В первую очередь от должности главы штаба сборной был отстранен Роман Ротенберг (ныне — главный тренер СКА).

На Олимпиаду-2022 федерацией уже был назначен тренер. Им стал Олег Знарок, с которым Россия в последний раз побеждала на чемпионате мира (2014) и Олимпиаде (2018). Однако спустя два дня отстранили Знарка и назначили своего кандидата — им стал олимпийский чемпион-1992 Алексей Жамнов. Генеральным менеджером стал двукратный чемпион мира Илья Ковальчук. Их штаб не смог повторить успех четырехлетней давности — в финале россияне при блеклой игре уступили Финляндии (1:2). А через четыре дня началась специальная военная операция на Украине, после которой Россию отстранили от участия в международных турнирах.

РИА Новости / Владислав Третьяк и Борис Майоров

Лиги без федераций

Поскольку Россия уже почти два года не принимает участие в главных мировых соревнованиях, позиции ФХР сегодня не кажутся столь значимыми. С другой стороны, работу по подготовке резерва мало кто видит. Понятно, что рано или поздно нашу сборную вернут в систему международных соревнований. Но когда именно — сегодня не знает никто.

КХЛ продолжает проводить чемпионат, на трибуны после пандемии вернулся зритель, устойчивый интерес к турниру есть. Лига в кулуарах хвалится успехами, но, по большей части, все, что мы видим положительного в КХЛ — заслуга не менеджерского аппарата головной структуры лиги, а ее участников — клубов. Так, например, лига забирает себе 60 процентов рекламного пространства клубов, оставляя им гораздо меньшие возможности для заработка. Всеми правами на телетрансляции также обладает КХЛ, а не клубы. Да, лига делится доходами, но сумма участникам достается небольшая.

Максимальная выплата одному клубу (ЦСКА) в 56 миллионов рублей не покрывает даже зарплаты одного ведущего игрока из этой команды. Сразу шесть человек в армейском клубе, по данным газеты «Спорт-Экспресс», зарабатывают больше.

В отсутствие международных стартов в чьей-то голове родилась идея отделения профессиональных лиг от федераций. Одним из проводником этой идеи стала известный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер.

«Я давно уже предлагала, чтобы мы сделали такие клубные соревнования. Есть КХЛ и НХЛ, по примеру которых надо действовать. Самое главное, чтобы были хорошие призовые деньги и хорошие условия приема. Конечно, сейчас большая проблема — перелеты. Но мы это можем сделать близко к азиатским странам, к Китаю, к Монголии и так далее. Еще у нас, слава Богу, есть Евразия. Наша Россия относится к Евразии, и мы можем себе это все позволить. Я поддерживаю эту идею. У нас в художественной гимнастике были такие же клубные соревнования в Токио. Туда приезжали все клубы, мы выступали за клуб "Газпром", и все было отлично, там разыгрывались медали, и были очень хорошие деньги накладные. И сейчас нужно это возобновить», — сказала Винер «РБК Спорт».

Идею поддержали первые лица КХЛ, которые давно грезят темой отделения. Но проблема в том, что хоккей — не гимнастика. Ни европейские клубы, ни НХЛ не будут играть с КХЛ даже товарищеские матчи. Причем НХЛ в первую очередь из соображений бизнеса, а не политики. В отличие от советских времен главной хоккейной лиге мира неинтересно играть с командами из России именно с точки зрения финансового интереса.

В то же время аргумент КХЛ, выступающей за полную независимость от ФХР, напоминает розовые мечты.

Якобы без федерации лиге удастся создать коммерчески привлекательную лигу наподобие НХЛ, а отсутствие навязанного федерацией лимита на легионеров позволит пригласить лучших игроков со всего мира. Однако этот тезис даже при поверхностном взгляде не выдерживает никакой критики. В НХЛ совершенно другая экономика, высочайшие контракты за телевизионные права и рекламу. Годовая зарплата ведущих хоккеистов НХЛ (10-11 миллионов долларов) равна, а по большей части превышает суммарный годовой доход всех игроков одного клуба КХЛ.

Ведущие хоккеисты не поедут в КХЛ, так как уже имеют выгодные контракты в НХЛ. Финские, чешские и шведские мастера, за редким исключением, не едут играть в Россию из-за политического давления правительств своих стран. При этом аргумент «в НХЛ нет никакого лимита, но сборные Канады и США играют хорошо» также не работает. В НХЛ едут все лучшие хоккеисты мира, лига имеет возможность отбирать наилучших, а хоккеисты США и Канады в 32 клубах (в КХЛ их только 23) имеют достаточно рабочих мест при конкуренции с сильнейшими игроками из других стран.

Перед началом прошлого сезона ФХР совместно с Минспортом вынудили КХЛ сократить лимит с пяти до трех иностранных игроков. В результате в чемпионате появились новые имена молодых хоккеистов 2004-2005 годов рождения, которые на равных конкурируют с признанными звездами. При лимите в пять иностранцев они бы никогда не пробились на ведущие роли в команде в столь юном возрасте и, как следствие, вряд ли в дальнейшем выросли бы в звезд.

Что будет дальше

Судя по всему, российский хоккей ждет смутное время. В то время как Федерация не претендует на сферу влияния КХЛ, лига, в свою очередь, уже давно мечтает забрать весь хоккей под себя. При этом складывается впечатление, что развитием сферы у КХЛ заниматься нет ни времени, ни желания.

Наломать дров такая политика может с ходу. К примеру, если отменить лимит на легионеров, в КХЛ потянутся хоккеисты, выступающие в Северной Америке, причем не из НХЛ, а из второсортных лиг. В то время как молодые российские хоккеисты, наоборот, поедут искать счастья на другой стороне Атлантического океана, и эта тенденция отъезда начнется с раннего юношеского возраста. А такое положение дел совершенно не соответствует задачам президента РФ Владимира Путина, поручившего разобраться с «дельцами, увозящими нашу хоккейную молодежь в США и Канаду».

Во многом из-за позиции КХЛ и ЦСКА по вратарю Ивану Федотову (речь о споре клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» и армейским клубом за то, где вратарь, имеющий два действующих контракта в разных лигах, должен играть) практически в клочья разорваны отношения с Международной федерацией хоккея (IIHF). Понятно, что Россию могут вернуть еще до окончания конфликта на Украине, но делать это у нынешних боссов IIHF желания все меньше и меньше.

Кроме того, растет недовольство других федераций, чьи полномочия в деятельности профессиональных лиг внутренних российских первенств могут быть утрачены, а позиция Минспорта по этому вопросу не ясна.