"Барыс" прервал 11-матчевую победную серию "Металлурга" в КХЛ

Магнитогорский "Металлург" со счетом 2:5 проиграл казахстанскому "Барысу" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Металлург" прервал серию из 11 побед в КХЛ. В последний раз команда терпела поражение 29 октября, уступив на выезде тольяттинской "Ладе" (3:4).