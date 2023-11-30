"Барыс" прервал 11-матчевую победную серию "Металлурга" в КХЛ
Магнитогорский "Металлург" со счетом 2:5 проиграл казахстанскому "Барысу" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Аркадий Шестаков (12-я минута), Даниил Апальков (22), Эмиль Нургалиев (36), Алихан Омирбеков (43) и Адиль Бекетаев (50). У проигравших голы забили Дмитрий Силантьев (29) и Никита Михайлис (55).
"Металлург" прервал серию из 11 побед в КХЛ. В последний раз команда терпела поражение 29 октября, уступив на выезде тольяттинской "Ладе" (3:4).