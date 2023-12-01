«Сибирь» подписала контракт с Пайгиным до конца сезона

«Сибирь» подписала контракт с защитником Зиятом Пайгиным.

«Сибирь» подписала контракт с Пайгиным до конца сезона
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Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

В этом сезоне Зият Пайгин сыграл 20 матчей за «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «минус 4», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:28.

30 ноября «Авангард» расторг контракт с Пайгиным по согласию сторон.