«Куньлунь» обыграл лидера Запада КХЛ «Спартак»

«Куньлунь» добился домашней победы над «Спартаком» (5:3) в матче Фонбет Чемпионате КХЛ.

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У китайского клуба отличились Райан Меркли, Девин Броссо и Лукас Локхарт, оформивший дубль. В середине третьего периода Павел Порядин сумел впервые в матче пробить голкипера «Куньлуня» Джереми Смита, затем у «красно белых» также отличились Даниэль Усманов и Максим Цыплаков.

«Куньлуню» удалось удержать победный результат, а за полторы минуты до сирены Спенсер Фу подвел итог встречи — 5:3.

«Спартак» с 51 очком продолжает лидировать в Западной конференции, опережая «Динамо» по дополнительным показателям, при этом «бело голубые» имеют два матча в запасе. «Куньлунь» (31 очко) — 9 й.