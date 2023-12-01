Хоккеист "Детройта" Костин избил американского игрока "Чикаго" Мерфи в матче НХЛ

"Детройт Ред Уингз" встречался с "Чикаго Блэкхоукс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:1. Во втором периоде российский форвард "Детройта" Клим Костин подрался с игроком "Чикаго" Коннором Мерфи .

Американец применил силовой прием против нападающего "Ред Уингз" Эндрю Коппа, после чего Костин моментально заступился за партнера по команде. Россиянин сначала ответил Мерфи силовым приемом, а затем, согласившись на драку, быстро повалил американца на лед. Арбитры попытались разнять хоккеистов, однако Костин около минуты не отпускал соперника и продолжил наносить удары по его корпусу. Костин в итоге получил две минуты штрафа за грубость и еще десять минут удаления за неспортивное поведение. Мерфи также был наказан малым штрафом за грубость.