Сборная Китая объяснила отказ от участия в Кубке Первого канала по хоккею

"Ассоциация хоккея Китая получила приглашение на Кубок Первого канала примерно в октябре. Ситуация в том, что у нее свой график сборной, который сверстывался в августе-июле. Соответственно, в декабре все кандидаты в сборную, кроме десяти игроков "Куньлунь Ред Стар", принимают участие в национальном первенстве, задействованы в своих клубах", - сказал Феоктистов.



"В этом году развитие хоккея в Китае идет немного по другой концепции, чем раньше. В ковидный год всех устраивало, что у нас есть мужской и женский клубы, которые играют в российских лигах. Соответственно, туда отправляются игроки сборной. Сейчас ковид закончился, и Ассоциации хоккея Китая нужно показывать конкретные шаги в развитии хоккея в стране. Конечно, было бы интересно поучаствовать в российском турнире, тем более с учетом подготовки к олимпийской квалификации. Но получился такой момент, что ассоциация не смогла включить турнир в свой график, собрать и подготовить сборную за такой короткий срок не представлялось возможным", - добавил собеседник агентства.