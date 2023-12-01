Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» против «Каролины»
Российский голкипер «Нью Йорк Айлендерс» Семен Варламов был признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:4 ОТ).
По ходу игры Варламов отразил 39 бросков по своим воротам. Это позволило ему опередить в списке трех звезд матча форварда «Айлендерс» Мэтью Барзэла (победный гол в оветрайме + 3 голевых передачи) и нападающего «Каролины» Джордана Стаала (1+1).
Еще один российский вратарь Сергей Бобровский из «Флориды» был назван третьей звездой победного матча с «Монреалем» (5:1), ему удалось отразить 21 из 22 бросков по своим воротам.