Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» против «Каролины»

Российский голкипер «Нью Йорк Айлендерс» Семен Варламов был признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:4 ОТ).

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По ходу игры Варламов отразил 39 бросков по своим воротам. Это позволило ему опередить в списке трех звезд матча форварда «Айлендерс» Мэтью Барзэла (победный гол в оветрайме + 3 голевых передачи) и нападающего «Каролины» Джордана Стаала (1+1).