Сидни Кросби вышел на 11-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф (1728).

За карьеру по сумме регулярок и плей-офф – 1728 (635+1093) очков в 1392 матчах. Кросби вышел на чистое 11-е место в истории лиги по этому показателю, обогнав Фила Эспозито (1727 в 1412) и Пола Коффи (1727 в 1603).