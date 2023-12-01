«Амур» нанёс минскому «Динамо» четвертое поражение подряд

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и минским «Динамо» . Победу в упорном матче одержали хабаровчане со счётом 2:1.

Счёт в матче уже на 44-й секунде открыл Кирилл Капустин, которому ассистировали Егор Коршков и Иван Мищенко. Удвоил преимущество хабаровчан в середине второго периода Кирилл Панюков с передач Ивана Мищенко и Якова Рылова. Минчанам удалось отыграть одну шайбу в середине третьего периода, когда отличился Роман Горбунов с передачи Роба Хэмилтона. Отчаянные попытки сравнять счёт в концовке матча не привели к успеху.